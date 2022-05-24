ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 42 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 21

24 май е най-чистият, най-светлият и най-красивият празник! Ден на духовното извисяване!

Нека никога не забравяме своя произход, минало, писменост и култура, които Светите братя Кирил и Методий са ни завещали!

Честит празник на всички учители, ученици и дейци на културата!

Нека не стихва жаждата ни за знания, успехи, вяра, мъдрост и любов към науката!

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