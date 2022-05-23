Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

23 май 2022 23:57, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22
Снимка 1

По случай 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учениците от ГЦОУД - 2. клас подготвиха рисунки и изготвиха табла, които представят делото на Светите братя Кирил и Методий.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9
« предишнаследваща »


 