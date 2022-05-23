ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

По случай 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учениците от ГЦОУД - 2. клас подготвиха рисунки и изготвиха табла, които представят делото на Светите братя Кирил и Методий.

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