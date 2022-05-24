24 МАЙ - ДЕНЯТ НА АЗБУКАТА, ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 20

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/351070223794373

Учениците от 2. „а” клас и техните учители г-жа Елена Сярова и г-жа Здравка Долушанова Ви поздравяват по случай Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Нека не стихва жаждата ни за знания, духовното ни възвисяване и светлия зов на българщината у всички нас. Да бъде свято името на Светите братя Кирил и Методий.

Честит празник на всички българи, учители и книжовници!