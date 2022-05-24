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24 МАЙ - ДЕНЯТ НА АЗБУКАТА, ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

24 май 2022 10:55, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 20
24 МАЙ

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/351070223794373

 

Учениците от 2. „а” клас и техните учители г-жа Елена Сярова и г-жа Здравка Долушанова Ви поздравяват по случай Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Нека не стихва жаждата ни за знания, духовното ни възвисяване и светлия зов на българщината у всички нас. Да бъде свято името на Светите братя Кирил и Методий.

Честит празник на всички българи, учители и книжовници!

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