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Слава на Св. св. Кирил и Методий

24 май 2022 11:07, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 24 минути, брой четения: 13
24 май

Учениците от 3. "г" клас, с класен ръководител Жана Ташева, показаха своята почит към делото на Светите братя. Те изработиха много картички, рисунки и табла.

Честит празник!

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