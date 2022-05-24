Слава на Св. св. Кирил и Методий

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 24 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 13

Учениците от 3. "г" клас, с класен ръководител Жана Ташева, показаха своята почит към делото на Светите братя. Те изработиха много картички, рисунки и табла.

Честит празник!

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