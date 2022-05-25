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ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ИЗПРАТИ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2022
На 24 май хуманитарната ни общност изпрати абитуриентите от випуск 2022. Изживяхме вълнуващи и емоционални моменти с прекрасните момичета и момчета, които доскоро бяха XIIа клас, а сега очакват резултатите от държавните зрелостни изпити и дипломирането си, за да продължат нататък пътя си. Разделяме се с тях, с уверението, че Хуманитарната гимназия продължава да бъде тяхното училище, дори и след като са завършили, че винаги ще се гордеем с всяко тяхно постижение и винаги ще ги подкрепяме в случай на нужда.
За новата учебна година очакваме в класните стаи да влязат осмокласниците в паралелките с профил „Хуманитарни науки“ и с професия „Екскурзовод“ и да станат част от гимназията, заедно да се борим с трудностите и да се радваме на победите им, докато развиват своите знания, умения и таланти.
На добър час, випуск 2022!