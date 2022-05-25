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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Курсове над 20 професии

25 май 2022 14:30, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 25 минути, брой четения: 15
рцир

РЦИР Сливен организира курсове за хора със средно и основно образование

 

 Козметика Класически и лечебен масаж  Маникюр  Фризьор

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Контакти: 0887811025; 0878577981

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