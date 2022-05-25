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Модул Предприемачество и мениджмънт

25 май 2022 15:51, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 35 минути, брой четения: 17
рцир

Ако имате собствен бизнес или искате да започнете сега! Ако търсите работа! Трябва ви информация, знания, практически умения.

Платете 4 модула по 4 учебни часа по 40 лева всеки, или 120 лв. вместо 160 лв. за всички!

Модул Икономика

Модул Предприемачество и мениджмънт

Модул Фирмено право

Модул Търся си работа/ Търся си персонал

Контакти: 0887811025; 0878577981

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