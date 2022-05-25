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ТРУДОВА БОРСА в град Сливен

25 май 2022 16:09, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 16 минути, брой четения: 11

Дирекция „Бюро по труда” – Сливен Ви кани на 26.05.2022г. от 10:30 часа във „Военен клуб” – Сливен – бул. Цар Освободител №5, където ще се проведе ТРУДОВА БОРСА с участието на работодатели от региона за подбор на работници във връзка с обявяване на свободни работни места. В събитието могат да вземат участие и украински граждани, желаещи да работят в България.

Очакваме Ви!

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