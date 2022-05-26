УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 14

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА СТАРТИРА НА 26.05.2022 Г. ОТ 13.00 Ч.

ЛИНК ЗА ВХОД В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

https://priem.sliven.bg:3443/