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УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

26 май 2022 11:23, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 14

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА СТАРТИРА НА 26.05.2022 Г. ОТ 13.00 Ч.

 

ЛИНК ЗА ВХОД В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

https://priem.sliven.bg:3443/

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