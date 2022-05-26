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Спортни успехи

26 май 2022 13:56, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 26 минути, брой четения: 43
Спортни успехи

Станислав Станков, ученик от X клас в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, е победител в маратона „Каланджа“, проведен на 21.05.2022 г. /събота/ в ПП „Странджа“.

В надпреварата участваха над 200 участници и Станислав пробяга 13-километровото трасе за време от 54:34 минути.

Успехът му се дължи на усилен труд.

Поздравления за постигнатия резултат!

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