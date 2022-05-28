Прекъсване на водоподаването в кв. "Даме Груев"

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 8

Днес 28.05. /събота/ поради ремонтни работи по "Воден цикъл" е прекъснато водоподаването в кв. "Даме Груев" до 20.00ч.При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.