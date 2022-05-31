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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.05.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно
478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно
483 03.5.2022 31.5.2022 2 МЕХАНОШЛОСЕР Сливен средно
500 04.5.2022 31.5.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, КАТ. В Сливен основно
506 05.5.2022 31.5.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
507 05.5.2022 09.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно
511 09.5.2022 17.6.2022 1 ШИВАЧ Сливен основно
512 09.5.2022 31.5.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
516 10.5.2022 10.6.2022 2 МЕХАНИК ГЕНЕРАТОРИ Сливен средно
517 10.5.2022 10.6.2022 2 ГОТВАЧ Сливен средно
518 10.5.2022 10.6.2022 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ Сливен средно
541 12.5.2022 18.6.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
544 12.5.2022 10.6.2022 3 СКЛАДАДЖИЯ Сливен средно
560 13.5.2022 10.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
561 13.5.2022 31.5.2022 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ Сливен средно
562 13.5.2022 17.6.2022 4 ПЛЕТАЧ Сливен средно
565 16.5.2022 17.6.2022 1 ШОФЬОР ТТ АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ С, Д
566 16.5.2022 17.6.2022 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Сливен висше/средно
567 16.5.2022 17.6.2022 1 ИНЖЕНЕР ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Сливен висше
568 16.5.2022 17.6.2022 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно
569 17.5.2022 17.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ с.Самуилово средно
572 18.5.2022 17.6.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
574 18.5.2022 31.5.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
575 18.5.2022 17.6.2022 3 РАБОТНИК БУТИЛИРАНЕ Венец основно
576 19.5.2022 17.6.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно
577 19.5.2022 17.6.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно
579 20.5.2022 20.6.2022 1 ГОРСКИ СТРАЖАР Стара река средно
581 20.5.2022 24.6.2022 2 САНИТАР Сливен основно
582 23.5.2022 24.6.2022 4 ЛЕЯР Сливен средно
583 23.5.2022 24.6.2022 2 ГОТВАЧ Сливен средно
584 23.5.2022 31.5.2022 1 ШОФЬОР ТТ АВТОМОБИЛ Сливен средно
592 26.5.2022 26.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно
593 26.5.2022 26.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ Сливен средно
594 26.5.2022 26.6.2022 4 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Сливен средно
595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно
596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно
597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно
598 01.6.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно
599 01.6.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно
600 01.6.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно
601 26.5.2022 30.6.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен основно
602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно
603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
604 26.5.2022 30.6.2022 2 БАРМАН Сливен средно
605 26.5.2022 30.6.2022 3 ЛАБОРАНТ ТЪКАН Сливен средно
606 26.5.2022 30.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно
607 26.5.2022 30.6.2022 8 ТЪКАЧ Сливен средно
608 26.5.2022 30.6.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
609 26.5.2022 30.6.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно
610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно
611 26.5.2022 30.6.2022 4 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР ХОБЕЛ МАШИНИ Сливен средно
612 26.5.2022 30.6.2022 4 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно
613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно
615 26.5.2022 30.6.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
616 26.5.2022 30.6.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
617 26.5.2022 24.6.2022 3 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно
618 26.5.2022 24.6.2022 2 ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО Сливен висше
619 26.5.2022 24.6.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно
620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
630 27.5.2022 10.6.2022 1 ДЕЛОВОДИТЕЛ Сливен средно
631 30.5.2022 30.6.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно