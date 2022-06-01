Кметът Стефан Радев поздравява малките жители на община Сливен за 1 юни

Община Сливен преди 46 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 19

Мили деца,

С най-голямо удоволствие ви поздравявам с днешния празник – 1 юни - Международния ден на детето! Пожелавам ви да растете любознателни към света, да не спирате да се учите и да откроявате истинските неща, онези, които са неизмерими и нямат цена. Вслушвайте се в полезните съвети и вярвайте на вашите родители и учители. След години ще им бъдете благодарни!

Бъдете здрави, мечтайте смело, радвайте се на щастливи и безгрижни дни и не бързайте да пораствате!

Честит и светъл празник!