Прекъсване водоподаването в кв. Клуцохор - къщите

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 01.06.2022г.(сряда) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."цар Иван Шишман" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.