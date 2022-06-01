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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Клуцохор - къщите

01 юни 2022 08:52, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 01.06.2022г.(сряда) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."цар Иван Шишман" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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