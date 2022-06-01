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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с, Крушаре

01 юни 2022 10:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 01.06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре от 10.30 ч. до 16:30 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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