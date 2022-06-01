Прекъсване водоподаването в с, Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 01.06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре от 10.30 ч. до 16:30 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.