Прекъсване водоподаването на гр Нова Загора на на 02.06.2022г.

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл (четвъртък) 02. 06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора от 08:00 ч. до 16:00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.