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ДИГИТАЛНОСТ, ПРОГРАМИРАНЕ, РАЗВИТИЕ

01 юни 2022 13:00, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 18
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В края на учебната година креативността, издръжливостта и нестандартните решения бяха предизвикателствата пред нашите малки програмисти.

Финалният кръг в състезанието по "Визуално програмиране" предизвика третокласниците да покажат своите знания, умения и нестандартно мислене. След оспорвана "битка" призовите места заеха:

I място - Виктория Емилова

II място - Симай Салиева

III място - Васил Василев

Весело лято, малки програмисти!

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