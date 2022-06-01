ДИГИТАЛНОСТ, ПРОГРАМИРАНЕ, РАЗВИТИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 18 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 18

В края на учебната година креативността, издръжливостта и нестандартните решения бяха предизвикателствата пред нашите малки програмисти.

Финалният кръг в състезанието по "Визуално програмиране" предизвика третокласниците да покажат своите знания, умения и нестандартно мислене. След оспорвана "битка" призовите места заеха:

I място - Виктория Емилова

II място - Симай Салиева

III място - Васил Василев

Весело лято, малки програмисти!

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