Прекъсване на водоподаването в района на ул. Асен Златаров

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 42

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 01.06.2022г. до 20.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на улица "Асен Златаров".