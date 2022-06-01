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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в района на ул. Асен Златаров

01 юни 2022 17:24, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 42

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 01.06.2022г. до 20.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на улица "Асен Златаров".

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