Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда – частна държавна собственост, находяща се в с. Чокоба, община Сливен.

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