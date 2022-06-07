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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда

07 юни 2022 15:36, Диана Сивенова (Областна управа Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 29

Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда – частна държавна собственост, находяща се в с. Чокоба, община Сливен.

Файлове

Заповед № РД-11-12-012 от 02.06.2022 [60.1KB]

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