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Сливен. Новини от източника. Последни новини

20-годишен младеж е в болница след катастрофа

02 юни 2022 09:59, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 48 минути, брой четения: 25
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20-годишен младеж е настанен в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен след катастрофа. Той е приет в Отделението по неврохирургия със сътресение. От друго пътнотранспортно произшествие е пострадала жена, която е настанена в Отделението по ортопедия. Тя е получила травми на глава и гърди и луксация на рамо. Състоянието й е добро. През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, приетите от тях са 23. Извършени са 8 операции и 4 раждания.

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