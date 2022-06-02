20-годишен младеж е в болница след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 48 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 25

20-годишен младеж е настанен в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен след катастрофа. Той е приет в Отделението по неврохирургия със сътресение. От друго пътнотранспортно произшествие е пострадала жена, която е настанена в Отделението по ортопедия. Тя е получила травми на глава и гърди и луксация на рамо. Състоянието й е добро. През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, приетите от тях са 23. Извършени са 8 операции и 4 раждания.