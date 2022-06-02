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Прием 2022/2023

02 юни 2022 10:17, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 30 минути, брой четения: 17

През учебната 2022-2023 година ПГ по механотехника

ще приема пет паралелки след завършено основно образование

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