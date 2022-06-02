Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 02.06 /четвъртък/ поради ремонтни работи по Воден цикъл е прекъснато водоподаването в кв. Клуцохор до 17.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.