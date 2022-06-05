Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 05.06.2022г.(неделя) от 09.30ч до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село"– бул.''Панайот Хитов'' и улиците на юг от него.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.