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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Фондация Езиковата Сливен продължава своята работа!

06 юни 2022 14:47, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 25 минути, брой четения: 41
фондация

Разгледайте нашите активни кампании и ако съвпаднат с вашата представа за споделени каузи, свързани с любимата Гимназия разпространете, участвайте, направете възможно и бившите, и настоящите да бъдем възпитаници в действие!

Здрав дух в здрав възпитаник в Езиковата Сливен!

https://platformata.bg/bg/kauzi/1642:5732-2022-06-02-14-09-09/details/campaign.html

 

Менторска програма Младши възпитаник - Старши възпитаник

https://platformata.bg/bg/kauzi/1643:5732-2022-06-02-14-11-04/details/campaign.html

 

Почетна значка Eзиковата Сливен - нашият символ, нашата гордост!

https://platformata.bg/bg/kauzi/1641:e/details/campaign.html

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