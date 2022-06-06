Фондация Езиковата Сливен продължава своята работа!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 25 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 41

Разгледайте нашите активни кампании и ако съвпаднат с вашата представа за споделени каузи, свързани с любимата Гимназия разпространете, участвайте, направете възможно и бившите, и настоящите да бъдем възпитаници в действие!

Здрав дух в здрав възпитаник в Езиковата Сливен!

https://platformata.bg/bg/kauzi/1642:5732-2022-06-02-14-09-09/details/campaign.html

Менторска програма Младши възпитаник - Старши възпитаник

https://platformata.bg/bg/kauzi/1643:5732-2022-06-02-14-11-04/details/campaign.html

Почетна значка Eзиковата Сливен - нашият символ, нашата гордост!

https://platformata.bg/bg/kauzi/1641:e/details/campaign.html