Съобщение за планов ремонт

Топлофикация-Сливен преди 43 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 35

Уважаеми клиенти,

във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 08.06.2022 г. до 30.06.2022г. включително.

Ръководството на Дружеството се извинява за създаденото неудобство.