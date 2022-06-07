Прекъсване водоподаването на част от кв. ''Бългърка''

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 07.06.2022г.(Вторник) от 09.30ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Бългърка" южна част

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.