УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща, която ще се проведе на 09.06.2022 г., от 18.00 ч. в СУ "Йордан Йовков" - Сливен.

ОЧАКВАМЕ ВИ!