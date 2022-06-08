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Сливен. Новини от източника. Последни новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

08 юни 2022 14:34, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща, която ще се проведе на 09.06.2022 г., от 18.00 ч. в СУ "Йордан Йовков" - Сливен.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

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