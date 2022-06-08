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Графици за втория учебен срок на учебната 2021 / 2022 година

08 юни 2022 14:31, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 34
Графици

Тук може да откриете нужната ви информация за Графици за втория учебен срок на учебната 2021 / 2022 година.

Снимки

График за провеждане контролни работи - II срокГрафик за провеждане на класни работи -II срокГрафик за провеждане на консултации - II срок
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