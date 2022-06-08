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ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ПРОГРАМИРАТ В СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

08 юни 2022 13:42, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 16
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Финалният кръг в състезанието по "Визуално програмиране" за четвъртокласниците се превърна в надпревара по бързина, логическо мислене и креативност. Малките програмисти успяха да завладеят публиката със своите знания и умения.

Призовите места заеха:

 

I място - Деница Атанасова

 

II място - Веселин Георгиев

 

III място - Рая Чотова

 

Малки програмисти, бъдещето е пред Вас!

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