ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ПРОГРАМИРАТ В СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 16

Финалният кръг в състезанието по "Визуално програмиране" за четвъртокласниците се превърна в надпревара по бързина, логическо мислене и креативност. Малките програмисти успяха да завладеят публиката със своите знания и умения.

Призовите места заеха:

I място - Деница Атанасова

II място - Веселин Георгиев

III място - Рая Чотова

Малки програмисти, бъдещето е пред Вас!

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