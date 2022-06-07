Прекъсване водолодаването местност '' Селището''

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 07.06.2022г.(Вторник) от 09.30ч до 13:300ч. ще бъде прекъснато водоподаването на мес. Селището пътя за Тодорово аязмо .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.