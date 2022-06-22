Прекъсване водоподаването на с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 22.06.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре от 09:00ч. до 15:00ч. .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.