Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.06.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 09:00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.