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Фермерският пазар за местни производители в Сливен се отлага за 25 юни

09 юни 2022 13:44, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Fermersky pazar_otlagane

Фермерският пазар за местни производители от Сливен и региона, който бе насрочен за тази събота, 11 юни, се отлага. Причината е прогноза за лошо време. При подходящо време, шестият фермерски пазар ще се състои на 25 юни.

Община Сливен напомня на желаещите да се включат с продукция, че могат да заявят участие на тел. 044/ 611 111 или 0877 983496. Предвиденият максимален брой шатри е 15. Записването е с приоритет за сливенски производители. То ще приключи при изчерпване на броя на шатрите. Участието е безплатно.

 

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