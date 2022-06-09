Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 09.06.2022г.(четвъртък) от 14.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.''Георги Икономов'' и ул."6-ти септември" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.