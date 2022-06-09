Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 09.06.2022г.(четвъртък) от 14.30ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Даме Груев"- южната част.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.