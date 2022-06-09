Курс "Козметика" и курс "Масажи"

РЦИР преди 11 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 5

РЦИР Сливен организира професионални курсове по "Класически и лечебен масаж" и "Козметика" през месец юни 2022 година.

За повече информация и записване: 0887811025; 0878577981