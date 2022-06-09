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Курс "Козметика" и курс "Масажи"

09 юни 2022 14:44, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 11 минути, брой четения: 5
рцир

РЦИР Сливен организира професионални курсове по "Класически и лечебен масаж" и "Козметика" през месец юни 2022 година.

За повече информация и записване: 0887811025; 0878577981

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