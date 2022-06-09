НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" ще се включи в Националната програма "Заедно в изкуствата и спорта". Дейностите по нея ще се реализират в новата 2022/2023 учебна година. Текат последните срокове за кандидатсване по проекта.

https://mon.bg/bg/news/4660

Снимки