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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

09 юни 2022 19:22, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 24
изкуства

Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" ще се включи в Националната програма "Заедно в изкуствата и спорта". Дейностите по нея ще се реализират в новата 2022/2023 учебна година. Текат последните срокове за кандидатсване по проекта.

https://mon.bg/bg/news/4660

 

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