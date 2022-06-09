Дуално обучение партньор ЗММ - Сливен АД

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

Билборд - в центъра на Сливен.

Благодарим на партньорите ни от ЗММ - Сливен АД, за рекламата на дуалното обучение в ПГ по механотехника, което реализираме заедно. Благодарим и на всички които ни оказаха подкрепа.

От 05 до 07 ли е срокът за кандидатстване.