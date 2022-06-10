Прекъсване на водоподаването в част на кв. Българка

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 53

Днес 10.06 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в южната част на кв. Българка от 10.00ч. до 13.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.