Прекъсване на водоподаването в с. Жельо Войвода

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 10.06 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с Ж.Войвода до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.