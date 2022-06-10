Прекъсване водоподаването в с.Чокоба

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 10.06 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с Чокоба до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.