Прекъсване водоподаването в с.Бинкос

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 15

Днес 11.06 2022г. /събота/ поради авария на пс. Бинкос е прекъснато водоподаването в с Бинкос до отстраняване на авария . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.