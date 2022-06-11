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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Бинкос

11 юни 2022 13:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 15

Днес 11.06 2022г. /събота/ поради авария на пс. Бинкос е прекъснато водоподаването в с Бинкос до отстраняване на авария . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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