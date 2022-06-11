Нарушено водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария на ПС Север днес (събота) 11.06.2022г. до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на гр. Нова Загора

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.