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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването на гр.Нова Загора

11 юни 2022 08:19, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария на ПС Север днес (събота) 11.06.2022г. до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на гр. Нова Загора

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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