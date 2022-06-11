Нарушено водоподаването на села захранващи се от пс.Пъдарево юг

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария на ПС Пъдарево юг днес (събота) 11.06.2022г. до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на с.Омарчево с.Еленово с.Сокол с.Прохорово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.