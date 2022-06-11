Прекъсване на водоподаването на част от кв.Ново Село

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 11.06.2022г.(събота) от 12.30 до 17.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на улиците в района на улица Братя Шкорпил .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.