#опознайНи - Теодора Ганева

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 46 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 2

Теодора Ганева - малкото момиче с голямо сърце. Смела, целеустремена, лъчезарна, Теди е единствената осмокласничка, престрашила се да се впусне в това приключение, наречено училищна театрална трупа. Тя дебютира в образа на Боряна от едноименната пиеса на Йордан Йовков. Благодарим на Теди за отдадеността й, пожелаваме й още много изиграни роли, защото смятаме, че тя откри неподозиран свой талант. Предлагаме ви интервю с Теодора, за да разберете какво за нея означава участието й в театралната трупа на Хуманитарна гимназия.

https://youtu.be/SriuEjCuchg

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