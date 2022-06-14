Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 14.06.2022г.(вторник) от 09:30ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на юг от ул."Патриарх Ефтимий".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.