Прекъсване водоподаването на част от кв."Дружба"

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 14.06.2022г. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Дружба"– на изток от "Армейска работилница".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.