СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2022

Бюро по труда-Сливен преди 12 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 13

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно

511 09.5.2022 17.6.2022 1 ШИВАЧ Сливен основно

541 12.5.2022 18.6.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

562 13.5.2022 17.6.2022 4 ПЛЕТАЧ Сливен средно

565 16.5.2022 17.6.2022 1 ШОФЬОР ТТ АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ С, Д

566 16.5.2022 17.6.2022 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Сливен висше/средно

567 16.5.2022 17.6.2022 1 ИНЖЕНЕР ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Сливен висше

568 16.5.2022 17.6.2022 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно

569 17.5.2022 17.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ с.Самуилово средно

572 18.5.2022 17.6.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

575 18.5.2022 17.6.2022 3 РАБОТНИК БУТИЛИРАНЕ Венец основно

576 19.5.2022 17.6.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно

577 19.5.2022 17.6.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно

579 20.5.2022 20.6.2022 1 ГОРСКИ СТРАЖАР Стара река средно

581 20.5.2022 24.6.2022 2 САНИТАР Сливен основно

582 23.5.2022 24.6.2022 4 ЛЕЯР Сливен средно

583 23.5.2022 24.6.2022 2 ГОТВАЧ Сливен средно

592 26.5.2022 26.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно

593 26.5.2022 26.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ Сливен средно

594 26.5.2022 26.6.2022 4 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Сливен средно

595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно

596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно

597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно

598 01.6.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно

599 01.6.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно

600 01.6.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно

601 26.5.2022 30.6.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен основно

602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно

603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

604 26.5.2022 30.6.2022 2 БАРМАН Сливен средно

605 26.5.2022 30.6.2022 3 ЛАБОРАНТ ТЪКАН Сливен средно

606 26.5.2022 30.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно

607 26.5.2022 30.6.2022 8 ТЪКАЧ Сливен средно

608 26.5.2022 30.6.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно

609 26.5.2022 30.6.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно

610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно

611 26.5.2022 30.6.2022 4 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР ХОБЕЛ МАШИНИ Сливен средно

612 26.5.2022 30.6.2022 4 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно

613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно

615 26.5.2022 30.6.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно

616 26.5.2022 30.6.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

617 26.5.2022 24.6.2022 3 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно

618 26.5.2022 24.6.2022 2 ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО Сливен висше

619 26.5.2022 24.6.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно

620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

631 30.5.2022 30.6.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно

639 01.6.2022 30.6.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

642 01.6.2022 31.7.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

644 01.6.2022 16.6.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ ВОЕННИ ТЕХНИКИ Сливен средно

645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

648 02.6.2022 30.6.2022 5 ОПАКОВАЧ Сливен средно

649 03.6.2022 08.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

650 03.6.2022 08.7.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

651 03.6.2022 08.7.2022 2 ПАКЕТИРОВАЧ Сливен средно/основно

652 03.6.2022 30.6.2022 2 ПОМ. ГОТВАЧ Сливен средно/основно

654 09.6.2022 07.7.2022 2 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Сливен средно/основно

655 09.6.2022 07.7.2022 2 СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Сливен средно

657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

658 13.6.2022 11.7.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ НА МЕТАЛ Сливен средно

662 09.6.2022 07.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

670 10.6.2022 08.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

671 10.6.2022 15.6.2022 1 СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Сливен висше

672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

673 10.6.2022 06.7.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

674 13.6.2022 21.6.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД Сливен висше

675 13.6.2022 21.6.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше