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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''

15 юни 2022 08:19, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.06.2022г.(сряда) от 09:00ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на юг от ул."Патриарх Евтимий".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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